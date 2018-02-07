Ученые считают, что аспирин вернет мужчинам былую потенцию

Турецкие медики провели исследование, в ходе которого обнаружили, что поддерживать потенцию можно и с помощью элементарного аспирина. Все дело, как утверждают они, в способности лекарства разжижать кровь.

В качестве испытуемых выступили около 185 мужчин в возрасте примерно 48 лет, которые страдают от эректильной дисфункции или, как ее принято называть, импотенции. В течение шести недель часть мужчин принимали 100 миллиграмм аспирина ежедневно, а вот остальным выдавалась "пустышка". Через шесть недель контрольная группа, принимавшая аспирин, показала очень неплохие результаты - количество успешных половых актов возросло до 78 процентов.

Один из авторов эксперимента доктор Зеки Байрактар утверждает, что ацетилсалициловая кислота существенно снижает средний объем тромбоцитов, которые ответственны за выработку тромбоксана, оказывающего сосудосуживающее действие. А при расширении сосудов, кровь легче поступает в ткани и организм работает как часы.

Однако медики не советуют употреблять аспирин без консультации с врачом и уж тем более постоянно, поскольку это может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, пишет vladtime.