В Сети устроили флешмоб, сравнив поведение мужчин и женщин перед свиданием

В социальных сетях Рунета устроили флешмоб, сравнивая поведение мужчин и женщин перед свиданием. Прекрасная половина человечества подсчитала, сколько сил и денег тратит девушка перед романтической встречей и сколько усилий прикладывают молодые люди.

Как пишет молодежная аудитория соцсети: "давайте подсчитаем". С нее: нарощенные ресницы (2500 руб), маникюр (1000 руб), красивое белье (5000 руб) и макияж с укладкой (3 часа). С него: кофе за 200 рубей в забегаловке, билет на маршрутку (50 руб). Более «возрастные конструкции» свиданий выглядят так - С неё: брови (1000руб), ресницы (2000руб), маникюр (1500руб), нижнее белье (5000руб), макияж (40 мин), укладка (2 часа). С него: сыпется песок.

Шуточный твит начал набирать вирусную популярность, микроблогеры придумали свои варианты, используя конструкцию «с нее — с тебя». Видимо, пользователям понравилось сравнивать поведение двух половинок. Но, нужно заметить, что экономически выигрывают в таком маленьком «состязании» явно не девушки.