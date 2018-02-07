Социальная карта москвича может измениться. Внешне. Новый дизайн социальной карты жителя столицы

выбирали пользователи портала "Активный гражданин" в течение двух недель.

Участники проголосовали за новую концепцию дизайна карты москвича, и всего свое мнение высказали 166 тысяч 424 человека", – передает Агентство "Москва".

На выбор москвичей было представлено три варианта оформления социальной карты. Большего всего участникам проекта понравился вариант, в котором использован вечерний вид с набережной Москвы-реки на главные достопримечательности Москвы: Кремль и храм Христа Спасителя. По данным на середину января, за него проголосовали 61,49 % участников.

Социальная карта москвича - именная пластиковая карта. Карту выдают представителям льготных категорий жителей Москвы. Социальная карта москвича действует и как банковская карта с бесплатным обслуживанием и SMS-оповещением об операциях.

Оформить социальную карту льготника могут пенсионеры, москвичи с инвалидностью, дети и один из родителей в многодетной семье, почетные доноры, ветераны, военнослужащие и другие льготники, зарегистрированные в Москве.