Назван срок получения армией России гиперзвукового оружия
7 февраля 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Гиперзвуковое оружие поступит в распоряжение российской армии в 2020-е годы. Такой информацией с журналистами поделился Борис Обносов, генеральный директор одного из отечественных оборонных предприятий.
Обносов отметил, что сроки поставок зависят от многих факторов, поэтому обозначить точную дату в настоящий момент он не может. По словам специалиста, которого процитировало РИА Новости, российское гиперзвуковое оружие по своему потенциалу будет сопоставимо с ядерным.
Ранее по этому вопросу высказался член Совета Федерации Виктор Бондарев. Он сообщил, что данный вид оружия поступит в войска в скором времени.