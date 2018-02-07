Назван срок получения армией России гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие поступит в распоряжение российской армии в 2020-е годы. Такой информацией с журналистами поделился Борис Обносов, генеральный директор одного из отечественных оборонных предприятий.

Обносов отметил, что сроки поставок зависят от многих факторов, поэтому обозначить точную дату в настоящий момент он не может. По словам специалиста, которого процитировало РИА Новости, российское гиперзвуковое оружие по своему потенциалу будет сопоставимо с ядерным.

Ранее по этому вопросу высказался член Совета Федерации Виктор Бондарев. Он сообщил, что данный вид оружия поступит в войска в скором времени.