Ученые обнаружили вещество, способное блокировать старение
7 февраля 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Индии ученые провели исследование и обнаружили вещество, способное тормозить процессы старения в живом организме. Исследования проводились на мушках Drosophila melanogaster.
Ученые блокировали в организме насекомых активность митохондриального сиртуина SIRT4, и зафиксировали значительное сокращение продолжительности их жизни. Исследователи заключили, что именно это вещество отвечает за замедление процессов старения, - сообщается на сайте издания "Свободная пресса". Как отметили ученые, сам белок достаточно уязвим и не выполняет возложенной на него функции при чрезмерном употреблении в пишу сахаров и дрожжей.
Индийские ученые объявили "секретом вечной молодости" специфические белки в митохондриях, называемые сиртуинами (SIR) - вещество, замедляющее процесс старения. Препринт исследования уже опубликован на bioRxiv.org.
Теперь ученым предстоит определить, какие именно молекулярные и генетические механизмы отвечают за влияние сиртуинов на продолжительность жизни.
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