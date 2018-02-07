Ученые обнаружили вещество, способное блокировать старение

В Индии ученые провели исследование и обнаружили вещество, способное тормозить процессы старения в живом организме. Исследования проводились на мушках Drosophila melanogaster.

Ученые блокировали в организме насекомых активность митохондриального сиртуина SIRT4, и зафиксировали значительное сокращение продолжительности их жизни. Исследователи заключили, что именно это вещество отвечает за замедление процессов старения, - сообщается на сайте издания "Свободная пресса". Как отметили ученые, сам белок достаточно уязвим и не выполняет возложенной на него функции при чрезмерном употреблении в пишу сахаров и дрожжей.

Индийские ученые объявили "секретом вечной молодости" специфические белки в митохондриях, называемые сиртуинами (SIR) - вещество, замедляющее процесс старения. Препринт исследования уже опубликован на bioRxiv.org.

Теперь ученым предстоит определить, какие именно молекулярные и генетические механизмы отвечают за влияние сиртуинов на продолжительность жизни.