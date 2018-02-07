Джим Керри призывает бойкотировать Facebook из-за «российского вмешательства»

Известный американский актер Джим Керри удалил свою страницу в Facebook и призвал бойкотировать социальную сеть. Причиной стало так называемое российское вмешательство в выборы в США.

По словам актера, социальная сеть только выиграла от распространения рекламных сообщений политического характера, которые якобы разместила российская структура "Я избавляюсь от моих акций Facebook и удаляю страницу, потому что Facebook получала прибыть от вмешательства России в наши выборы, и они не делают ничего для того, чтобы остановить это, - отметил Керри.

Кроме того, комик заявил, что продает свои акции и призвал других инвесторов последовать его примеру: «Я призываю всех других инвесторов, которым небезразлично наше будущее, сделать то же самое".

В настоящее время аккаунт Керри недоступен. Актер также выступает за ужесточение надзора за социальными сетями, пишет ТАСС.