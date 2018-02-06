Пока нет информации о пострадавших от землетрясения на Тайване россиянах

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано во вторник, 6 февраля, в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова Тайвань. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

На данный момент известно об обрушении пяти зданий, в том числе отеля. В гостинице заблокированы десятки людей. Китайские информагентства сообщили о двух погибших и 180 пострадавших.

Информации о том, что среди туристов, которые могли пострадать в результате землетрясения на Тайване, есть россияне, в ситуационно-кризисный центр МИД РФ не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Светлану Сергееву.