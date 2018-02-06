Собянин отметил увеличение образовательных учреждений в столице

Около трёхсот образовательных учреждений было построено в столице за последние годы. Более того, в городе выросла доступность образования.

«Почти на 50% увеличилось число дошкольников, на четверть — число школьников. Исчезли очереди, которые были в прежние годы, и стояли десятки тысяч людей, которые не могли попасть в дошкольные учреждения», — цитирует НСН комментарии градоначальника.

По мнению Собянина, несмотря на высокие показатели, перед городом стоит задача по дальнейшему совершенствованию качества образования. Мэр поручил столичному департаменту образования совместно с директорами школ и Стройкомплексом города спроектировать программу строительства спортивных центров с бассейнами на территории крупных образовательных учреждений.

Данное направление политики столичных властей весьма актуально, учитывая, что в ближайшие 18 лет, например, население одной только Московской области увеличится более чем на миллион человек. Произойдет это за счет роста рождаемости и продолжительности жизни – она увеличится на шесть лет, – а также за счет миграционного прироста, пишет «Подмосковье сегодня». Таковы данные демографического прогноза до 2036 года, который на днях опубликовал Мособлстат. Согласно статистическим расчетам, численность населения Московской области к 2036 году должна увеличиться до 8,7 млн человек, то есть более чем на миллион. На начало 2018 года она составляет 7,5 млн человек.

Городское население Подмосковья за это время увеличится на 2% – с 81,7% до 83,6% от общей численности, а доля сельских жителей уменьшится – с 18,3% до 16,4%. Важный источник роста численности – миграционный прирост. Пиковых значений он, предположительно, достигнет в 2019-2020 годах, а потом пойдет на спад и к 2035 году составит 71 тыс. человек против 99 тыс. в этом году.