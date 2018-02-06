Российские полицейские рассказал, какими способами чаще всего пользуются автоугонщики. Чаще всего используются дедовские методы – битье стеком и взлом замков. Кража автомобиля занимает считанные минуты.

Чаще всего угонщики действуют грубо - взламывают двери или разбивают окна, а затем дубликатом ключа или специальным устройством заводят мотор. Иногда воры могут вытащить ключи у зазевавшейся жертвы, а чтобы владелец не обнаружил пропажу раньше времени, преступники заменяют их на похожие дубликаты, Для защиты в правоохранительных органах рекомендуют использовать механические блокираторы. Абсолютной гарантии нет, но все же можно надеяться, что угонщик решит не возиться с устройством и пойдет искать более легкую цель.

Всего по итогам прошлого года в России было угнано почти 34 тысячи автомобилей, каждая шестая машина – авто российского производства. Поскольку целью воров обычно становятся наиболее распространенные модели, то в список наиболее угоняемых вошли также Toyota, Hyundai, KIA, Nissan. Такие автомобили чаще всего разбираются по запчастям, пишет «Газета.ру».