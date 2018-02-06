«Ты заходи, если что!» - к жилым домам под Сергиевым посадом вышли волки

В городе Краснозаводск Сергиево-Посадского района местные жители обнаружили волков. Лесные хищники спасались там от охотников, которые устроили облаву на стаю во Владимирской области.

«Я заехал в лес на машине на вырубку и увидел свежие следы. Судя по следу, их было четверо. Трое шли вместе, друг за другом, а четвертый метров сорок в стороне. Сначала самому не поверилось, что следы волчьи. Но это точно были волки: шли след в след, а через лыжню перепрыгивали, и прыжки были по 2–2,5 метра! Во Владимирской области на волков была облава, и, скорее всего, этим четверым удалось сбежать», – передает слова местного охотника Александра Малышева сайт «Подмосковье сегодня».

Волк – очень пластичный зверь. В силу того, что сильно сократилось животноводство, он вернулся к своему исконному корму – диким копытным животным. Поэтому сейчас волки обитают только в местах, где их редко беспокоят, а главное, где сохраняется большая численность лосей – его основного корма.

По словам охотников, задерживаться в Сергиево-Посадском районе хищники не будут, а вернутся домой, в леса Владимирской области.