Ученые-генетики назвали главную причину развития рака

Ученые-генетики из шотландского Университета Данди провели масштабное исследование, направленное на выявление причин возникновения рака. Исследователи изучили два миллиона случаев онкологических заболеваний у пациентов в возрасте от 18 до 70 лет.

Ученые смогли вычислить, как снижение активности иммунной системы влияет на вероятность возникновения новообразований. Согласно результатам исследования, старение иммунной системы является одной из основных причин возникновения рака.

А основной причиной старения иммунной системы является дисфункция вилочкoвой железы (тимуса), в которой происходит созревание T-клеток. По мере взросления человека каждые 16 лет этот орган уменьшается в размере, что приводит к снижению производства лимфоцитов, которые распознают и уничтожают раковые клетки. По мнению генетиков, стимуляция активности вилочковой железы может усилить профилактику рака.

Статья с результатом исследования опубликована в Eurekalert. Ученые считают, что основой к лечению и профилактике онкологических заболеваний могут быть не генетические мутации, на которых в настоящее время направлены усилия врачей-онкологов, а особенности иммунной системы человека.