Барная стойка как трамплин к звездам

6 февраля во всемирном масштабе празднуют свой профессиональный праздник бармены. Хорошая профессия, интересная и, несомненно, творческая. Мы поздравляем барменов с их праздником и хотим вспомнить, кому из нынешних звезд первой величины пришлось постоять за барной стойкой на своем пути к славе.

Сандра Буллок неуклонно следовала за своей мечтой об актерской карьере. Но, прежде чем мечта стала явью, Сандра работала и официанткой, и грумером, а барменом – целых три года. Теперь кинозвезда вспоминает этот период как «интересное и трудное время» и до сих пор любит гамбургеры.

Юрий Батурин – актер, сыгравший более 40 ролей в театре и кино, начинал также барменом. Впрочем, в ресторанном бизнесе ему удалось довольно быстро дорасти до главного администратора элитного ресторана. Но, как признается Батурин, бросил прибыльную карьеру, «чтобы остаться человеком», и сосредоточился на служении Музам.

Брюс Уиллис начал свой актерский путь за барной стойкой, где его заметил продюсер и пригласил на роль угадайте кого – бармена! А до этого он чем только не перебивался, чтобы иметь возможность оплачивать занятия актерским мастерством. Что ж, «крепкий орешек» не зря старался!

Легендарный бельгиец Жан-Клод Ван Дамм с детства занимался карате и был амбициозен, но и ему не удалось избежать барной стойки. Однако тут чемпиону Европы повезло: он попал на работу в кафе самого Чака Норриса, который и разглядел будущего героя боевиков.