В Нижнем Новгороде 38-летняя Мария Фролова пропала по пути на работу

В Нижнем Новгороде во вторник, 6 февраля, пропала без вести 38-летняя Мария Фролова. Утром сегодня женщина ушла из дома на работу. Но на работе Мария Фролова не появилась, домой не вернулась. Мария проживает на бульваре Заречном. В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило

Приметы Марии Фроловой: худощавого телосложения, рост 155 см, волосы чёрные короткие, глаза карие. Была одета в серый берет в тёмную полоску и красный пуховик. Особая примета – родинка под правым ухом.

Женщину в Нижнем Новгороде ищут полиция и волонтёры. Любую информацию о пропавшей Марии Фроловой можно сообщить по телефонам: 102 (полиция) и +7-831-291-51-51 (волонтёры).

2 февраля в подмосковном Красногорске 34-летняя Елена Самило утром вышла из дома отвести в школу ребенка. Мальчика в школу женщина проводила, но на работу не пришла и домой не вернулась.