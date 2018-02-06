В Казани на дорогах образовались 10-бальные пробки

В Казани в эти дни на дорогах не особо разгонишься. Снегопад был и в столице Татарстана. Во вторник, 6 февраля, пробки на дорогах Казани оценивались в 10 баллов.

В конце рабочего дня, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:20, заторы зафиксированы на проспекте Ямашева, улицах Родины, Карла Маркса, Чехова, Чернышевского, Профсоюзной, Жуковского, Мулланура Вахитова, Тихорецкой, Кулагина, Мавлютова.

В городе из-за сложных погодных условий произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках улиц Казани скорость движения автомбилей сегодня вечером составляет не более пяти километров в час.

Напомним, в Москве в этом году аномальные сугробы. И вытекающие последствия: пробки, ДТП.