Смогут ли ученые сделать науку популярной

В Министерстве образования и науки сегодня в четвертый раз прозвучали имена лауреатов Всероссийской премии «За верность науке». Не осталась без внимания и лженаука.

В этом году четвертая торжественная церемония прошла в более скромном формате, однако номинаций стало существенно больше – двенадцать. Это и фотоработы, и телепередачи о науке, и лучшие сетевые проекты, популяризирующие научное знание, и даже детский научный журнал. Но, как заявил победитель в специальной номинации «Популяризатор науки» антрополог Станислав Дробышевский, получив награду из рук министра образования и науки Ольги Васильевой, «Проблема популяризации науки в том, что её всё-таки недостаточно».

Любопытно, что лауреатом антипремии (номинация «Самый лженаучный проект года») в этом году стала НПФ «Материя Медика Холдинг», занимающаяся разработкой и производством гомеопатических препаратов.