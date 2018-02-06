Крым неумолимо движется к России со скоростью более 32 мм в год

Крымский полуостров движется в сторону континентальной России и ежегодно «проходит» треть сантиметра, пишут "Аргументы недели - Крым". Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал заместитель директора ФГБУН «Крымская астрофизическая обсерватория РАН», доктор физико-математических наук Александр ВОЛЬВАЧ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По его словам, у обсерватории есть возможность получить ответ, какие объекты двигаются, и это позволяет определить, что происходит с тектоническими плитами и объектами. Так, стало известно, что Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год. Это было определено и измерено.