Геннадий онищенко - бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко вновь призвал россиян не мочить пробу Манту на церемонии вручения премии «За верность науке».

Однако медики утверждают, что в рекомендациях Геннадия Онищенко нет ни капли здравого смысла. Вода не проникает через кожу и никак не может воздействовать на туберкулин, который вкалывается при этой пробе. По мнению Дика Мензиса, главы отдела заболеваний дыхательных путей Медицинского центра Университета МакГилла (Канада), уже через 15 минут после инъекции ничего не случится, если вы намочите место укола. «Это никак не влияет ни на скорость реакции, ни на размер», — объясняет Мензис.

Более того, в брошюре американского Центра по профилактике ВИЧ/СПИД, вирусного гепатита и туберкулеза написано: «Если место укола зудит, положите на него кубик льда или накройте холодной салфеткой. Ничего страшного, если вы намочите место укола», пишет «Meduza».