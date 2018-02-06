На железнодорожном вокзале крымской столицы из-за сбоя в работе на табло появились новые маршруты электричек в неизвестные города.

Соответствующее фото опубликовали горожане в социальных сетях. В расписании крымских электричек появились такие названия, как Симферопи, Солозополь, Симфереро, Евпатоополь, Джанкория, Севастеро Симферопололь, пишут "Аргументы недели - Крым".

Один из пользователей соцсетей предположил, что таким образом на железнодорожном вокзале борются с санкциями. Другие шутят, что так в крымской столице готовятся к приезду иностранных гостей.