Группа Дятлова могла сфотографировать своего убийцу

Девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли 2 февраля 1959 года. Точная причина выясняется до сих пор. Нижнетагильский радиолюбитель Валентин Дегтерев предполагает, что туристы из группы Игоря Дятлова могли успеть сфотографировать своего убийцу.

Такой вывод исследователь сделал, проанализировав фотографии туристов, - сообщает ura.ru.

Известно, что у погибших туристов обнаружили фотоаппарат и несколько кассет с пленками. Пленки были проявлены и напечатаны фотографии. Дегтерев изучил две из них. По словам исследователя, на одной - скала и пещера, вернее вход в неё, на второй кто-то из группы разглядывает капище мансийского божества. "В кустах хорошо видна фигура человека, одетого в обычную для мансийцев одежду с капюшоном". Туристы из группы Дятлова его не видят. "Но, судя по фото, он внимательно наблюдает за теми, кто нарушил покой его богов", — считает Валентин Дегтерев.

По словам исследователя, существует легенда о том, что гора Холатчахль является проклятым местом. Якобы шаманы "оберегают" людей, не пуская их туда, где духи могут нанести им смертельный вред. Все эти табу были нарушены группой Дятлова.

По мнению Дегтерева, возможно, туристы нашли пещеру, где шаманы проводили свои ритуалы. На скале виден силуэт фигуры человека, скорее всего, это женщина.