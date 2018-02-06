«Маньяки теперь в семьях», Бастрыкин против УК, где нет статьи о насилии дома

Глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с российским законодательством, когда побои в отношении близких лиц, не считаются криминальным преступлением. «Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — заявил он на коллегии ведомства. Так же он призвал «вернуться к этой теме».

В начале 2017-го статью побои в семье убрали из Уголовного кодекса. В Госдуме это объяснили заботой о крепких семьях и «недоумением» людей из-за более сурового наказания за побои дома по сравнению с правонарушениями на улицей.

По словам Бастрыкина, следственные органы «задушили уличную преступность против детей», однако «маньяки» «переместились в семьи, причем в приемные семьи».

В России активисты добиваются принятия отдельного закона о профилактике семейно-бытового насилия, однако в Госдуме его рассматривать пока не стали, пишет "Медуза".