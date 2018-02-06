В Челябинске попробуют лучшие способы скатиться с горки

Издавна зимой горки были постоянным местом развлечения для детей и взрослых. Популярность такого развлечения, прежде всего в том, что практически не имеет возрастных ограничений и не требует специальной подготовки. Сани человек изобрел задолго до колеса.

Что только не использовали, чтобы с ветерком скатиться с горы! В ход шли и обледеневшие шкуры домашних животных, и обмазанные навозом и покрытые льдом решета, и липовая кора, и распиленные пополам деревянные чурки, и скамейки, и, конечно, салазки – прародитель сегодняшних санок…

И сегодня многое можно приспособить для того, чтобы весело съехать с горы. Это могут быть: санки; ледянка; картонка; пакет; ватрушка и, конечно, собственная… попа.

Для всех любителей нестандартного отдыха радиостанция DFM готовит ежегодный кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах — Царь Горы! 18 февраля в ЦПКиО им. Гагарина в соревнованиях могут принять участие все желающие. Нужно просто зарегистрировать свою команду из 3 человек, смастерить оригинальные сани и эффектно скатиться с горы. Призов великое множество. А победитель получит главный подарок – гироскутер-вездеход.

Регистрация продолжается.

К участию в соревнованиях готовятся не только слушатели, но и представители бизнеса. За первое место в номинации «бизнес» будет вручен сертификат на проведение рекламной кампании в эфире Dfm. Уже более десятка команд прошли регистрацию и разрабатывают свои эксклюзивные сани.

Жюри оценит каждую по нескольким критериям: креативность, надежность конструкции и единство образа. Возможность принять участие в соревновании ещё есть. Участникам и зрителям вход свободный. Кстати, дата мероприятия традиционно выпадает на Масленицу, поэтому кроме весёлого действа на горке всех гостей ждут проводы зимы, конкурсы, подарки и музыка от резидентов радиостанции.