Новые выгоды портала госуслуг ожидают южноуральцев

Выбор избирательного участка через Интернет, расширение списка электронных госуслуг со скидкой 30%, старт электронной записи в первый класс, а также новые электронные сервисы для налогоплательщиков - сегодня в пресс-центре медиахолдинга «ГРАНАДА-Пресс» представители региональных ведомств рассказали о новых возможностях Единого портала госуслуг.

«На сегодняшний день 57,2% населения Челябинской области старше 14 лет, а это более 1,66 млн. человек или каждый второй южноуралец, имеющий паспорт, могут получать услуги в электронном виде через Единый портал госуслуг», - об этом на прошедшем мероприятии рассказал министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

При этом доверие к электронной форме госуслуг постоянно растет. По сравнению с прошлым годом, количество обращений граждан через портал госуслуг увеличилось в 2,7 раз и составило по итогам 2017 года 772 тысячи заявлений. По словам министра, в 2018 году ожидается увеличение числа обращений, в том числе за счет появления новых сервисов.

Одним из важнейших нововведений этого года стала возможность выбора избирательного участка на выборах Президента России 18 марта 2018 года через Единый портал госуслуг и МФЦ. «Процедура максимально проста и понятна. Если вы понимаете, что в день голосования, 18 марта, вы будете находиться не по месту своей фактической регистрации, например, в командировке, вам необходимо прийти в любую ТИК или МФЦ и в течение 5 минут оператор поможет подать заявление для голосования по месту нахождения. Нужен только паспорт и понимание, по какому адресу вам будет удобнее проголосовать. Если адрес неизвестен, вам поможет телефон единой справочной службы - 88007072018», - пояснил председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. Кроме того, выбрать избирательный участок можно через Единый портал госуслуг. Преимущество данной формы в том, что подать заявление можно в любое время и в любом месте, где есть доступ в Интернет. При этом личное посещение учреждений не требуется – гражданин заполняет заявление на портале, выбирает участок, на котором хотел бы голосовать и приходит с уже распечатанным заявлением в день выборов. По состоянию на 4 февраля такой услугой воспользовались более 37 тысяч россиян.

Приятной новостью для пользователей портала стало расширение списка электронных услуг со скидкой 30% при оплате госпошлин через gosuslugi.ru. Так, помимо скидки при получении или замене водительских прав, паспорта и загранпаспорта, регистрации транспорта, при регистрации и расторжении брака, с нового года в перечень были включены дополнительные услуги. Например, с нового года при регистрации ИП можно сэкономить 240 рублей, если подать заявление и оплатить госпошлину через портал госуслуг. В этом случае вместо 800 рублей гражданин заплатит всего 560 рублей. По словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Челябинской области Алексея Загера, регистрация ИП является одной из наиболее востребованных электронных услуг наравне с сервисами проверки налоговой задолженности, «Узнай свой ИНН», получением выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН. По данным Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, по итогам прошлого года через портал госуслуг было подано 94 заявления на регистрацию ИП и 14 обращений о создании юрлица.

Высок уровень доверия пользователей к электронным услугам Росгвардии, охватывающим сферу оборота оружия и частную охранную деятельность. «По итогам 2017 года Управлением Росгвардии по Челябинской области было оказано более 52 тысяч услуг, из них 48 тысяч – в электронном виде. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг высок и оценивается, по данным сайта «Ваш контроль» в 4,83 балла из 5 возможных», - подчеркнул начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Челябинску Управления Росгвардии по Челябинской области Артём Шмидт. Он также добавил, что по итогам прошлого года, за счет скидки южноуральцами было сэкономлено около 4,5 млн. рублей при получении услуг ведомства через портал gosuslugi.ru.

Еще одна услуга, на которую распространяется скидка 30%, это регистрация маломерных судов и аттестация на право управления ими (прим. - маломерное судно - это некоммерческое судно, длина которого не превышает 20 метров и общее количество людей на котором не более двенадцати). По словам старшего государственного инспектора по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области» Ирины Алёхиной, данная услуга очень востребована у жителей Южного Урала, ведь на учете у ведомства находится более 30 тысяч маломерных судов. По ее словам, при оплате госпошлины через портал госуслуг заявитель сможет сэкономить до 500 руб.

Также среди нововведений этого года - старт приема заявок на зачисление в первый класс с 1 февраля 2018 года. По словам начальника отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области Есении Кулагиной, в этом году 46,5 тысячи первоклассников пойдут в первый класс. Более 8,5 тысяч родителей уже воспользовались новой формой подачи заявлений, записав ребенка в 1 класс через портал госуслуг. Прием заявок, подчеркивает Есения Анатольевна, идет в штатном режиме.