В Челябинске глава центра лечения детей от рака получила национальную премию
6 февраля 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Замглавврача по онкогематологии детской больницы региона (ЧОДКБ), доктор медицинских наук и руководитель онкогематологического центра для детей и подростков имени В.И. Герайна Ирина Спичак получила почетную национальную премию под названием «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!».
Награды была удостоена врач из Челябинска за исключительный вклад в дело спасения жизней людей и борьбу с раком.
- Я хочу, чтобы все родители знали, что все наши дети находятся в надежных руках, и все онкологические и гематологические заболевания успешно лечатся, - отметила Ирина Спичак.