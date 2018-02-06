В Челябинске глава центра лечения детей от рака получила национальную премию

Замглавврача по онкогематологии детской больницы региона (ЧОДКБ), доктор медицинских наук и руководитель онкогематологического центра для детей и подростков имени В.И. Герайна Ирина Спичак получила почетную национальную премию под названием «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!».

Награды была удостоена врач из Челябинска за исключительный вклад в дело спасения жизней людей и борьбу с раком.

- Я хочу, чтобы все родители знали, что все наши дети находятся в надежных руках, и все онкологические и гематологические заболевания успешно лечатся, - отметила Ирина Спичак.