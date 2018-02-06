Московских автомобилистов просят до конца недели не ездить на машинах

Московские власти призвали автомобилистов оставить личные машины у домов или в гаражах и пользоваться до конца недели общественным транспортом. Это связано с работами коммунальных служб города.

В ГКУ "Центр организации дорожного движения" Правительства Москвы отметили, что в столице до 11 февраля будет проходить масштабная уборка снега. Уточняется, что так город сможет быстрее избавиться от сугробов, вследствие чего движение войдет в прежний график, передает "Газета.Ru".

Подчеркивается, что в минувший понедельник количество личных транспортных средств в Москве снизилось примерно на 15 процентов по сравнению с обычными показателями. Благодаря сознательным гражданам в первый рабочий день недели удалось избежать серьезных пробок.