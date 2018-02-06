Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на вторник, 6 февраля, стала самой холодной в Москве с начала текущей зимы. Данную информацию сегодня предоставили специалисты Гидрометцентра России, которые внимательно следили за ситуацией.

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала минувшей ночью понижение температуры до минус 16,2 градуса по Цельсию. До этого минимум был замечен 1 февраля – тогда столбики термометров показывали минус 14,1 градуса, передает Агентство городских новостей "Москва".

Конечно, по сравнению с показателями этого же дня в 1929 году в Москве сейчас не слишком холодно – девяносто лет назад в столице России температура упала до минус 38,2 градуса.