Путин разрешил выдавать зарплату некоторым россиянам в иностранной валюте
5 февраля 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер в четверг подписал закон, который позволяет выдавать зарплату некоторым гражданам в иностранной валюте. Это будет возможно в ряде случаев, предусмотренных законодательством.
Изменения, как уточняется, были внесены в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации. Данный закон был принят Госдумой 24 января текущего года, а уже 31 января его одобрил Совет Федерации, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".
Напомним, ранее выплата зарплат гражданам России, которые работают за границей, производилась исключительно в официальной валюте страны – в рублях.