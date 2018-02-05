Путин разрешил выдавать зарплату некоторым россиянам в иностранной валюте

Российский лидер в четверг подписал закон, который позволяет выдавать зарплату некоторым гражданам в иностранной валюте. Это будет возможно в ряде случаев, предусмотренных законодательством.

Изменения, как уточняется, были внесены в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации. Данный закон был принят Госдумой 24 января текущего года, а уже 31 января его одобрил Совет Федерации, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, ранее выплата зарплат гражданам России, которые работают за границей, производилась исключительно в официальной валюте страны – в рублях.