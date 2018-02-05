Цветы несут к зданию Минобороны в Москве в память о летчике Филипове

К зданию Министерства обороны, которое расположено на Фрунзенской набережной в центре Москвы, в понедельник, 5 февраля, граждане несут цветы в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Согласно последней информации, у стен Минобороны установлены снимки военнослужащего в гражданской одежде, а также в форме. Вокруг импровизированного мемориала уже сейчас лежит огромное количество красных роз и алых гвоздик, передает сегодня вечером РИА "Новости".

Многие прохожие останавливаются у здания на некоторое время, чтобы почтить память героя, погибшего в неравном бою с террористами.