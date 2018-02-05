Совфед предлагает упростить процесс выдачи льгот многодетным семьям

В понедельник, 5 февраля, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов выдвинул идею об упрощении процесса выдачи льгот многодетным семьям.

По мнению сенатора, некоторые льготы крайне сложно и неудобно получать, поэтому следует создать личный кабинет в Многофункциональном центре для семей, у которых больше трех детей, или ввести некоторые другие правила, которые позволят подавать один пакет документов сразу на несколько видов льгот.

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", Кутепов также рекомендует составить перечень документов, необходимых для оформления льгот, и обнародовать целесообразный алгоритм действий при их получении.