Сумму ущерба от незаконной свалки под Чеховым оценили в 87 миллионов рублей

На землях сельхозназначения под Чеховым некое физлицо складировало порошкообразные вещества и грунт с включением бытовых и строительных отходов. При этом навалы были размещены без специального навеса, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

Сумма ущерба от незаконной свалки в деревне Сергеево составила более 87 миллионов рублей, передает «Подмосковье сегодня» комментарии пресс-службы областного Минэкологии.

«Результаты исследований показали, что размещенные отходы - грунт пятого класса опасности, зола от сжигания мусора и известь, которые относятся к четвертому классу. Площадь нарушенных земель - почти 6 тысяч квадратных метров. Размер причиненного окружающей среде вреда составил 87 114 080 рублей», - рассказали в ведомстве. Виновное лицо привлекли к административной ответственности, ему придется в кратчайшие сроки расчистить участок. Материалы направили правоохранителям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.