Под Севастополем подростка убила бюрократия

Футбольные ворота, из-за которых погиб 13-летний мальчик в Верхнесадовом (Севастополь), находились на территории школы №52 из-за затянувшейся процедуры списания.

В самой школе ворота назвали металлолом, для хранения которого не нашлось подходящего места, поэтому они и лежали в спортивной зоне, пишут "Аргуенты недели - Крым".

Как рассказала директор школы №52 Ирина ПЕТРЕНКО, у них нет приспособленных помещений или сараев для хранения металлолома. Также сотрудники учреждения не могли отнести ворота и в подвал, так как это бы стало нарушением норм, устанавливаемых МЧС, пишет «Новый день».

При этом новые ворота на футбольном поле установили еще в конце 2015 года. Затянувшийся процесс списания старых объясняют «переходным периодом»: сначала в учреждении ждали принятия соответствующего постановления правительством Севастополя, затем включения металлолома в реестр собственности. Просто вывезти старые ворота и сдать их в качестве лома стало бы нарушением закона.

«Этот металлолом числится в реестре собственности Севастополя. Поэтому мы не могли просто так его сдать – мы должны списать определенным образом. Это достаточно сложная процедура списания металла, которой надо придерживаться, чтобы нас не обвинили ни в коррупции, ни в других экономических преступлениях», – рассказала ПЕТРЕНКО.

После гибели ребенка ворота перенесли ближе к котельной, в зону близкой видимости, надеясь таким образом исключить повторение трагедии.

Напомним, ЧП произошло 3 февраля на футбольном поле, куда пришли поиграть четыре школьника. Новые ворота их не устроили, так как возле него были лужи, и ребята подняли с земли старые. Во время игры в футбол ворота упали на мальчика, который был вратарем. По информации руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены ГОЛУБЕВОЙ, после того как ворота придавили ребенка и раздавили ему грудную клетку, для него вызвали «скорую», которая доставила его в 5-ю горбольницу Севастополя. Но медики не смогли спасти мальчика, он умер во время операции. Погибший – восьмиклассник из многодетной семьи. Сейчас следователи проводят проверку по факту его смерти.