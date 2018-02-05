СПЧ дал ряд советов властям Москвы по оказанию помощи пострадавшим от снегопада

Власти Москвы получили ряд рекомендаций от члена президентского Совета по правам человека Андрея Бабушкина. Все пункты касаются помощи гражданам, которые могут пострадать от сильнейшего снегопада.

В частности предлагается обустроить круглосуточные пункты обогрева рядом со всеми вокзалами столицы и конечными станциями метро, передает РИА "Новости". Кроме того, рекомендуется ввести особые социальные такси для оказания помощи возможным жертвам непогоды.

Напомним, что в общей сложности за прошедшие сутки с улиц города коммунальные службы вывезли не менее 1,2 миллиона кубических метров снега. В Москве вчера также наблюдались большие сложности с движением транспорта.