Куклачев требует  привлечь к уголовной ответственности за мойку машины котом

На днях житель Краснодарского края решил помыть свою машину котом. На отснятом видео владелец авто «полирует» животным поверхность машины и фары, время от времени окуная его в ведро с водой. Видимо, мужчина и его приятель решили «отомстить» бездомному коту за то, что он забрался на капот иномарки.

Видео, опубликованное в социальных сетях, вызвало бурную реакцию общественности и зоозащитников. Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН заявил, что этим фактом жестокого обращения с животным, действительно, должны заинтересоваться правоохранительные органы. «У меня просто нет слов. Мужчиной, которому хватило мозгов показать свою жестокость, должны заинтересоваться правоохранительные органы. Это видео надо смотреть и детально разбираться. Пусть они решают. К тому же уже принят соответствующий закон о защите животных. Мне кажется, что нужно поднимать другие вопросы, более важные. Они касаются реновации», - отметил собеседник НСН.

Юрий Куклачев заявил, что во время переселения москвичей из пятиэтажек по программе реновации, все забывают о дворовых кошках. Сейчас идет слом домов. А животных, которые находятся в подвалах, засыпают кирпичами, и они не могут оттуда выбраться. Дрессировщик предлагает поместить животных в соответствующие приюты.

К сожалению, человеческая жестокость не знает границ и одними животными не ограничивается. На жителя Московского региона напали двое злоумышленников, незаконно проникшие в его дом, пишет «Подмосковье сегодня». Молодые люди пригрозили ему вилами, избили и похитили два сотовых телефона общей суммой 2 тысячи рублей. Мужчин 1984 и 1987 годов рождения задержали и завели на них уголовное дело.