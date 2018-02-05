Мосгорсуд принял решение отменить арест врача Мисюриной

Днем в понедельник, 5 февраля, Мосгорсуд принял решение отменить арест осужденной врача-гематолога Елены Мисюриной. Ранее стало известно, что медик была приговорена к двум годам лишения свободы.

Судья, согласно последней информации, удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Мисюриной, а также прокуратуры, вследствие чего врач будет находиться у себя дома до того момента, пока приговор не вступит в законную силу, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, ранее глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил "освободить Елену Мисюрину и посадить его".