Пензенский частный зоопарк торгует животными

Интернет-портал "Пенза-Пресс" со ссылкой на группу в ВКонтакте сообщает о достаточно горячей продаже местным частным зоопарком маленьких львят за 140 тысяч и тигрят по 270 тысяч рублей.



В полиции редакции портала рассказали, что с точки зрения закона продажа животных вполне законна за исключением случаев, когда животное занесено в "Красную книгу". Другой вопрос, если с ними жестоко обращаются. Но является ли жестокостью содержание львов или тигров в квартире? Или, как это часто случается, подросшее животное становится в семье лишним и его выбрасывают на улицу.