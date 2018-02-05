В Севастополе упавшие футбольные ворота убили подростка

В Севастополе проводится проверка по факту гибели 13-летнего мальчика в результате падения футбольных ворот. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Днем 3 февраля четверо школьников пришли на футбольное поле школы №52 в селе Верхнесадовое. На территории поля установлены новые спортивные ворота, однако ребятам играть было неудобно – возле ворот были лужи. Там же находились и старые металлические ворота, которые дети периодически поднимали с земли, сами устанавливали и играли в футбол, пишут "Аргументы недели - Крым". Так произошло и в этот раз. Во время игры ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице.

Следственным управлением будут тщательно изучены все обстоятельства трагического происшествия. Устанавливается круг должностных лиц из числа образовательного учреждения, ответственных за безопасность и утилизацию старого спортивного оборудования.