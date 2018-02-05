Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупреждает россиян, планирующих поездки в Индию, о вспышке опасной вирусной инфекции - кьясанурской лесной болезни (КЛБ). По данным Минздрава Индии, с начала января вспышка болезни зафиксирована в трех деревнях округа Синдхудург в штате Махараштра. Инфекция передается через укус клеща.

В Роспотребнадзор привели данные: "С января 2016 года по январь 2018 года всего в этом округе лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, 19 из которых - со смертельным исходом". О количестве заболевших в январе текущего года власти не сообщают, - сообщает kp.ru.

Местные власти проводят в этих районах Индии противоклещевую обработку и вакцинацию жителей.

Кьясанурская лесная болезнь обычно протекает с выраженной интоксикацией, часто с лихорадкой. Заболевание передается через укус клещей или через сырое молоко инфицированных животных.