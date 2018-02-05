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В Челябинске открылась новая батутная арена

5 февраля 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Что нужно детям, чтобы потратить свою неисчерпаемую энергию? Батут! Новая Батутная Арена открыта в центре города! Насладиться чувством полета, улучшить координацию и баланс и, конечно, поднять настроение приглашает КРК «Мегаполис».

• Новый современный комплекс порадует ярким дизайном;
• Батуты разных размеров, со множеством секций (от миниатюрных для самых маленьких прыгунов до батутов олимпийского стандарта) дадут возможность проявить фантазию;
• Баскетбольные кольца и скалодром разнообразят развлечения.

Помимо положительного воздействия на моторику и вестибулярный аппарат батут принесет массу позитивных эмоций, направит энергию в нужное русло и обеспечит заряд бодрости на весь день.

Для того чтобы заниматься веселым фитнесом не нужно специальной подготовки и навыков, поэтому Батутная Арена придется по вкусу подросткам, взрослым и любителям активного отдыха.

Прыжки выше – позитива больше! Будь на высоте!

Свердловский проспект, 51А, КРК «Мегаполис»;
тел. 247-45-45.

 

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