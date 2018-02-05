Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким военного летчика, майора Романа Филипова, геройски погибшего в Сирии. Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Террористы подбили Су-25 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в неравном бою.

По словам главы региона, весть о гибели пилота Романа Филипова "отозвалась особенной болью" для жителей Приморья. "Роман Филипов – боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Приморского края.

Горько сознавать, что мы навсегда потеряли блестящего офицера, патриота России, защитника Родины. На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас. Мы будем помнить нашего земляка».

"Горько сознавать, что мы навсегда потеряли блестящего офицера, патриота России, защитника Родины. На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас. Мы будем помнить нашего земляка", - выразил соболезнования Андрей Тарасенко.

Погибший в Сирии летчик Роман Филиппов служил в Черниговке Приморского края, - уточняет РБК. Другие СМИ писали, что погибший пилот - крымчанин.

Посольство РФ в США на своей странице в Facebook поблагодарило американцев, которые принесли соболезнования после гибели российского летчика в Сирии.