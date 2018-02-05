В честь погибшего в Сирии крымчанина Романа Филипова назовут улицу

Власти крымской столицы рассмотрят возможность назвать улицу или площадь имени героически погибшего в Сирии пилота Романа ФИЛИПОВА.

Об этом сообщил глава администрации Симферополя Игорь ЛУКАШЕВ, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Администрация Симферополя ждет официального подтверждения от Министерства обороны, что героически погибший в Сирии Роман ФИЛИПОВ симферополец. После чего будет рассмотрен вопрос о присвоении его имени одной из улиц или площадей крымской столицы, а также школы, где учился майор», — цитируют его «Примечания».

Ранее сообщалось, что в провинции Идлиб сирийские боевики сбили российский штурмовик Су-25 во время выполнении облета зоны деэскалации. По данным российского военного ведомства, катапультировавшийся пилот погиб при столкновении с боевиками. Как уточнили в Минобороны, Су-25 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Также источник в Минобороны сообщил, что погибшего пилота Су-25 зовут Роман ФИЛИПОВ. Он бывший украинский летчик из Симферополя.