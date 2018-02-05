Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Первый секретарь комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Степан КИСКИН обратился к патриарху РФ Кириллу с просьбой помочь ветерану ВОВ в получении квартиры.

По словам депутата, крымчанина Ивана ЯКОВЕНКО подвинули в очереди на получение квартиры. КИСКИН отмечает, что ЯКОВЕНКО стоит в муниципальной очереди в городе Симферополе Республики Крым на улучшение жилищных условий с 1994 года. Согласно документу, выданному городской властью в 2002 году, он стоял в очереди на получение квартиры под №183, а в апреле 2016 года, согласно другого документа муниципальной власти, он оказался в очереди под №1217, пишут "Аргументы недели - Крым".

Свое обращение к патриарху депутат объясняет тем, что отправленные им ранее обращения на имя президента страны, главы Крыма и главы местной городской администрации так и не принесли позитивного результата.

«Я знаю, что Русская православная церковь, также как и Коммунистическая партия Российской Федерации, чтит подвиг наших дедов, отстоявших мир и независимость Отечества. Давайте объединим наши усилия и в год 100-летия образования Советской Армии защитим и поддержим ветерана Великой Отечественной войны», – призвал он патриарха.