В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило. 2 февраля в Красногорске 34-летняя Елена Самило в 8 часов утра вышла из дома отвести в школу ребенка. Малыша в школу женщина проводила, но домой не вернулась.

Приметы Елены Самило опубликованы на сайте "ЛизаАлерт" и в социальных сетях. Женщину ищут полиция и волонтеры.

Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые длинные волнистые.

Была одета: пальто коричневое стёганое, свитер серый, джинсы синие, сапоги чёрные замшевые, шапка чёрная вязаная, перчатки вязаные чёрные вязаные.

По некоторым данным, молодая женщина ушла из дома без телефона, без документов и банковских карт.