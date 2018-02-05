В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило
5 февраля 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье пропала молодая женщина Елена Самило. 2 февраля в Красногорске 34-летняя Елена Самило в 8 часов утра вышла из дома отвести в школу ребенка. Малыша в школу женщина проводила, но домой не вернулась.
Приметы Елены Самило опубликованы на сайте "ЛизаАлерт" и в социальных сетях. Женщину ищут полиция и волонтеры.
Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые длинные волнистые.
Была одета: пальто коричневое стёганое, свитер серый, джинсы синие, сапоги чёрные замшевые, шапка чёрная вязаная, перчатки вязаные чёрные вязаные.
По некоторым данным, молодая женщина ушла из дома без телефона, без документов и банковских карт.