Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в сирийском Идлибе. Майор Роман Филипов погиб в неравном бою с террористами. Пилот штурмовика Су-25 ВКС РФ подорвал гранату, успев выкрикнуть слова «Это вам за пацанов!», - сообщает ura.ru.

Телеграм-канал Directorate4 ранее опубликовал видеозапись последнего боя российского летчика.

Боевики 3 февраля сбили российский штурмовик "Грач", предположительно, из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в сирийской провинции Идлиб. Военный летчик успел доложить о попадании. Он смог катапультировался, но оказался окружен террористами. Летчик начал отсреливаться, вступил в неравный бой и погиб. Стало известно, что поисково-спасательная служба не смогла выдвинуться к месту приземления летчика из-за плотного скопления боевиков.

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения высокоточным ударом подбивших российский штурмовик Су-25 ("Грач") боевиков в сирийской провинции Идлиб.