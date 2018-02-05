Челиндбанк приглашает принять участие в акции «Команда Visa»

5 победителей получат уникальные поездки для двоих на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA™, совершат эксклюзивный тур по стадиону и выйдут на поле!

Держатели карт Visa Челиндбанка могут вступить в Команду Болельщиков Visa и выиграть призы. Для этого необходимо:

- с 5 февраля по 5 апреля 2018 года оплачивать картой Visa свои ежедневные покупки от 300 рублей;

- регистрировать чеки на fifa.visa.ru и получать шансы;

- получить 2 шанса за каждый чек из магазинов-партнеров «Пятерочка», «Карусель», «Мвидео»;

- принять участие в розыгрыше призов, среди которых - 500 сетов болельщика, 50 поездок на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA™ и 5 поездок на Финал с возможностью выйти на поле.

Срок проведения акции: с 05.02.2018 г. по 30.06.2018 г. включительно. Срок совершения покупок: с 05.02.2018 г. по 05.04.2018 г.

Организатор акции — ООО «Интеджер» (ОГРН 1107746108337, ИНН: 7709848474). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте fifa.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).