ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о риске развития рака при употреблении алкоголя. По данным ВОЗ, в настоящее время рак является второй основной причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

Злоупотребление спиртных напитков может вызывать, как установили ученые, не менее семи видов рака: рак кишечника, рак молочной железы, рак пищевода, рак гортани, рак печени, рак ротовой полости и рак горла. Каждый шестой случай смерти в мире связан с онкологическими заболеваниями.

По данным ВОЗ, в некоторых странах бывшего СССР чаще диагностируют рак печени. Эксперты считают, что эта форма рака связана с потреблением алкоголя. В спиртных напитках содержится этанол. Это вещество может быть причиной повреждения клеток. Этанол негативно влияет и на женские гормоны, увеличивая риск развития рака молочной железы. Если человек не только пьет алкоголь, но и курит, то угроза повреждения тканей увеличивается в разы.

Ученые доказали: риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130%, если она пьет в два раза больше.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. ВОЗ привела статистику по онкологическим заболеваниям. Ежегодно медики диагностируют около 14 миллионов новых случаев рака. По прогнозам онкологов, в ближайшие 20 лет число онкологических больных вырастет на 70 процентов.

По данным ВОЗ, в 2015 году от рака заболевания умерли 8,8 миллиона человек.