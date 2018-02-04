Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Министерство здравоохранения назвало самые распространённые виды рака в России, диагностируемые в 2016 году. Сведения предоставлены в МНИОИ имени Герцена – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.

В указанном году в нашей стране самым часто диагностируемым видом онкологического заболевания стал рак органов мочеполовой системы. Согласно статистике онкологов, этот вид рака был диагностирован у 24 процентов заболевших мужчин и у 25 процентов женщин, - передает RT. Рак молочной железы является вторым по распространённости среди женщин видом онкологического заболевания. В 2016 году он был выявлен у 21 процента заболевших россиянок.

Рак трахеи, бронхов, лёгкого был диагностирован у 17,6 процента мужчин и у 3,8 процента женщин. На третьем месте — меланома у женщин (16,4%), рак предстательной железы у мужчин (14%).

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что онкологические заболевания являются второй из основных причин смертности в мире.