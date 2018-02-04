Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сделал важное объявление для московских школьников и их родителей. Из-за сильного снегопада посещение школ в понедельник, 5 февраля, объявлено свободным.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал Собянин на своей странице в Тwitter.

Ранее ЦОДД призвал автовладельцев завтра пересесть на общественный транспорт. Но многие москвичи жалуются, что на остановках общественного транспорта не чистят снег, а сам транспорт ходит с перебоями и длительными интервалами.

Москва переживает "снегопад века". Жители столицы ворчат: автомобили завалены снегом, трудно очистить, по тротуарам ходить невозможно, снега по колено. Зима.

В некоторых областях, недалеко от Москвы, люди берутся за лопаты и разгребают сугробы самостоятельно.