ФСИН продолжает снижать расходы на питание заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сокращает расходы на питание заключенных, в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля. Расходы снижаются благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью "Российской газете" привел данные: за три года сокращены расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей.

По словам Максименко, "несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается". Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017 - 16 млрд рублей.

Замглавы ФСИН заметил, что нормативы питания заключенных не сократилис. Такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, теперь заключенные производят своими силами.

"К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. В результате расходы на питание значительно сократились", - обяснил замглавы ФСИН. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе".

Благодаря этому расходы ФСИН на покупку продуктов удалось сократить еще на 1 млрд рублей. "В прошлом году мы даже сэкономили 1,2 млрд рублей". Как отметил Максименко, директором ФСИН было принято принципиальное решение - вернуть эти деньги в казну.