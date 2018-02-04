Летчик сбитого в Сирии Су-25 был крымчанином из Симферополя

Катастрофа со штурмовиком случилась несколько дней назад. Летчик катапультировался, но погиб в перестрелке.

Подробности трагедии опубликованы в телеграм-канале группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая приводит фото документов и личного оружия пилота, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Судя по полутора отстрелянным обоймам, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле», — пишет CIT.

Министерство обороны России ранее подтвердило уничтожение военного самолета и гибель пилота в бою с боевиками.

Позже стало известно, что пилотировал Су-25 майор Роман ФИЛИППОВ, бывший летчик из Симферополя.