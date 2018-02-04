Власти пообещали не лишать пенсий богатых россиян

Власти пообещали не лишать пенсий богатых российских пенсионеров. От имена власти заявление сделал

глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. СМИ: богатые российские пенсионеры могут перестать получать пенсию

Сенатор опроверг информацию, появившуюся в СМИ о том, что правительство намерено лишить богатых российских пенсионеров денежный выплат в 2018 год из-за сложной экономической ситуации в стране. Валерий Рязанский заявил, что планы по лишению богатых работающих пенсионеров пенсий в российском правительстве не разрабатываются, - сообщает РИА Новости.

Издание "Актуальные новости" ранее уточнило, что речь идет о людях с годовым доходом более одного миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза.

Сенатор Валерий Рязанский комментирует: "Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне непопулярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным".