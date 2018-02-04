Ученые обнаружили опасность храпа для головного мозга

Австралийские ученые выявили опасность храпа у людей для головного мозга. Апноэ характеризуется нарушением дыхания и сопровождается храпом. Ученые из Университета Квинсленда установили, что недостаток кислорода во время сна из-за храпа в три раза увеличивает риск развития деменции - старческого слабоумия.

В статье профессора Элизабет Коулсон, опубликованной на сайте Института головного мозга, говорится, что кислородное голодание приводит к дегенерации некоторых областей мозга, отмирают клетки в зонах, ответственных за внимание и обучение.

Как считают ученые, лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции.

Группа ученых под руководством профессора Коулсон планирует провести исследование с участием пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, - сообщает РИА Новости.

Для апноэ во сне характерно прекращение легочной вентиляции более чем на 10 секунд. При регулярных нарушениях сна из-за храпа люди жалуются на недосып, постоянную усталость, нарушение памяти.